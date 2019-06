"Il Chelsea ancora non lo libera" parola di Amerigo Sarri, padre di Maurizio, ai microfoni dello youtuber Giacomo Carolei che è andato davanti casa sua a a Figline Valdarno. "Non so quando si saprà qualcosa e non lo sa nemmeno lui - spiega Sarri senior - Se va alla Juve? Io spero che torni in Italia".