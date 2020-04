Guido Silvestri è un medico scienziato. È professore ordinario e capo dipartimento di Patologia alla Emory University di Atlanta, direttore della Divisione di Microbiologia e Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center, e membro dell’Emory Vaccine Center. Domenica sera ha risposto alle domande di Fabio Fazio durante la trasmissione Rai "Che tempo che Fa": "Abbiamo un armamentario scientifico impressionante e ce la stiamo mettendo tutta in tutto il mondo. Sono ottimista perché siamo nel 2020, non siamo nel 1918 ai tempi della Spagnola o nel 1348 ai tempi della Morte Nera nel 1348. Abbiamo un armamentario scientifico impressionante e ce la stiamo mettendo tutta in tutto il mondo. Probabilmente arriveranno dei farmaci prima dei vaccini, che sono in corso di sperimentazione. Sono abbastanza promettenti e potrebbero cambiare la prognosi dei pazienti".