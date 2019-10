Chissà come avrà reagito Neymar nel leggere le parole del suo ex tecnico ai tempi del Santos, ​Muricy Ramalho, che ha parlato del fenomeno brasiliano criticando fortemente la sua scelta di andare a Parigi: "Quando era al Santos e al Barcellona era al top. Questi due club sono stati il meglio per lui. Il PSG non tanto". Parole dure quelle rilasciate da ​Ramalho che, come riporta il Mundo Deportivo, ha ampiamente bocciato la permanenza del fenomeno brasiliano a Parigi: "Non importa che continui a segnare: la Ligue 1 è un campionato debole".