Parla Mancini: "Per la Sampdoria ci sarò sempre. Manfredi? Non l'ho sentito"

Dopo la retrocessione in Serie C, laprova a raccogliere i pezzi. A parlare è Roberto, consigliere del club ed ex bandiera blucerchiata, che ha lanciato un messaggio di vicinanza ai tifosi e alla società. "Il momento è difficile,Però i tifosi della Sampdoria sono tifosi speciali da sempre e sapranno essere vicini alla squadra e alla società anche in questa circostanza. A loro dico quello che diceva Paolo Mantovani, finché i tifosi della Sampdoria canteranno, non avremo problemi per il futuro".prosegue Mancini a Il Secolo XIX. "Ma ormai non ha più nessun senso parlare di queste cose. Bisogna invece metabolizzare quello che è successo, rimboccarsi le maniche e sperare che le cose possano velocemente migliorare". Sui tifosi, ancora una volta, parole d’amore: "Sono i tifosi migliori del mondo, lo saranno sempre, lo saranno anche in Serie C. Sono sicuro che la squadra potrà contare sempre sul loro appoggio".

Sulla delusione che attraversa l’ambiente: "Ed è comprensibile, la Sampdoria non è mai stata in questa categoria, è ovvio che chi tifa per la Samp adesso sia abbattuto". Sul suo rapporto con il club: "l'ho detto e lo ribadisco. Però purtroppo non posso più giocare". Alla domanda se abbia sentito suo figlio: "Sì certamente, ci siamo sentiti. Se abbiamo parlato del suo futuro?quello che è successo per provare a ripartire. Bisogna sperare che dopo anni difficili, difficili come non ce ne sono mai stati, possa invece iniziare un periodo nuovo".

Sul perché della retrocessione non si sbilancia riguardo alla gestione interna: "Non sta a me giudicare cosa è stato o non è stato fatto. Io ho seguito soltanto un po' di allenamenti nell'ultimissima parte della stagione,Sulla risonanza della retrocessione anche all’estero: "Il calcio è anche questo, purtroppo ogni tanto accadono queste cose.Lo è a livello nazionale ma anche a livello internazionale per cui ovunque, anche all'estero, si parla della sua retrocessione in Serie C".

Alla domanda se qualcuno lo ha chiamato dall'estero per il suo futuro, ad esempio dall'Inghilterra: "Non ancora, no". E sul presidente Manfredi: "" Sulla nuova categoria che la Sampdoria dovrà affrontare: "Io non sono un esperto di Serie C, è una categoria che non conosco. La Serie B è già un torneo molto complicato, so che la Serie C lo è ancora di più. Ci vogliono le conoscenze adatte, le competenze adatte, però adesso è presto per andare oltre". Infine, un appello semplice ma essenziale: "Sarebbe quello di restare uniti più che mai. Di questo adesso c'è bisogno: di compattezza e unità".