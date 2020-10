Intervistato da El Pais, l'ex dirigente del gruppo Red Bull, Ralf Rangnick, ha parlato del possibile interessamento della Roma: "Non sono in contatto con loro, non mi immagino di andare lì adesso. I miei ultimi 14 anni, tra Hoffenheim e Lipsia, hanno dimostrato dove do il meglio, ovvero quando sono più di un semplice allenatore. La mia intenzione è lavorare in un club tradizione, in Germania o Inghilterra. Mi vedo lavorare come allenatore per un club ambizioso che punta sin da subito a qualche titolo".