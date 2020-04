Si chiama Benjamin Aidoo ed è tra i più famosi in rete nell'ultimo mese. Sul web è diventato virale il video di alcuni becchini che ballano con una bara in spalla. Uno di loro è proprio Benjamin, tifoso del Barcellona e fan di Leo Messi.



IL CALCIO - Intervenuto a Cadena SER, ha dichiarato: "Amo Messi, è il mio giocatore preferito. Mi piace come gioca e come segna, non è egoista. Amo il calcio, Leo è un leader e senza di lui il Barça non sarebbe quello che è".



IL LAVORO - "Credo che la morte vada celebrata. Quando una persona muore dobbiamo ricordare cosa ha fatto in vita, va ringraziata e per questo celebrata. E' per questo che balliamo. Odio le persone che piangono quando faccio il mio lavoro, mi rende triste".