Quando parla una leggenda vivente come Dino Zoff c'è solo da ascoltare con attenzione le parole dell'ex numero 1 di Juve e Nazionale. Ed è proprio sul tema "Azzurri" che il portierone campione d'Europa nel 1968 e del mondo nel 1982 affonda il colpo in un'intervista al Corriere dello Sport: si dice tranquillo con la nazionale tra le mani di Roberto Mancini e a chi gli fa notare che l'Italia ha vinto solo un Europeo nella sua storia lui risponde così: "Potevano essere due o magari anche tre. Quello dell'80' arrivava dopo il calcioscommesse e quel clima ci ha condizionato, poi nel 2000 ero CT e l'abbiamo perso al golden gol, in finale contro la Francia".



BRAVO MANCINI - "Questa Italia può farcela, siamo forti e giochiamo bene. Si vede che il lavoro di Mancini è stato impostato sulla qualità. Questa squadra mi piace, il ct è bravo, i numeri sono importanti e le vittorie non mancano. C'è fiducia".



GIGIO, MERET E GOLLO - Sciabola una panoramica sui portieri azzurri, Zoff, che si dice fiducioso in vista del futuro: "Gigio è forte, molto forte. E può ancora migliorare. Si giocherà il posto con Meret fino alla fine. Al momento è in vantaggio il milanista". Su Meret: "Ha le qualità per fare bene. Gli auguro una buona carriera così come la auguro a Donnarumma e a Gollini: il portiere dell'Atalanta sta crescendo moltissimo, si vede che la Champions lo sta aiutando. Si è meritato l'esordio. E poi c'è Sirigu che all'Europeo può portare tanta esperienza".



SULLA JUVE - La Juve è la più forte del campionato? "Se valutiamo la rosa, e non solo gli undici, la Juve è di gran lunga la favorita. L'Inter di Conte sta facendo bene ma non so se basterà". Può essere l'anno della Champions per i bianconeri? "Credo che possano avere buone chance in questa stagione. La concorrenza si è ridotta: le spagnole hanno problemi, le tedesche anche. Rimangono le inglesi o il Psg, ma la Juve è allo stesso livello".