E' il fenomeno social del momento: Elisa Esposito, 19 anni, sta spopolando su TikTok grazie ai suoi video, nei quali 'insegna' a "Parlare in corsivo", ovvero parlare allungando le vocali, in un modo snob e un po’ fastidioso. Elisa vive a Milano e a fine 2020 ha aperto un profilo su TikTok di grande successo: quasi 800mila follower e oltre 27 milioni di like, ai quali si aggiungono oltre 270mila follower su Instagram. Sul social più amato dai giovanissimi Elisa è conosciuta come La Prof, perché ha un look un po’ da insegnante, con tanto di occhiali, voti e registro, e appunto perché 'insegna' a parlare in corsivo. "Ho iniziato a farlo a ottobre 2021", racconta a Repubblica, che l'ha intervistata. Forse non è stata la prima, ma senza dubbio è stata quella che l’ha fatto ottenendo i risultati migliori.



