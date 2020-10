Dopo, prevista lo scorso 4 ottobre ma mai giocata, un’altra partita di serie A ha rischiato di non disputarsi per l’intervento della Asl., in programma domani alle 18 alla Dacia Arena, a rischio a causa del succedersi dei contagi tra i ducali., emerso dopo i tamponi effettuati venerdì pomeriggio. Il calciatore, asintomatico, è stato subito messo in quarantena, con la squadra, secondo protocollo, in isolamento. La società aveva intenzione di partire per il Friuli, aveva già organizzato la trasferta e informato le autorità che, qualora avessero ricevuto il via libera, i giocatori erano pronti a partire. Un’autorizzazione che però, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, è arrivata dopo ore d’attesa.Il motivo?Dalla Lega l’indicazione era quella di giocare, seguendo il protocollo Uefa, che con 13 giocatori a disposizione non mette a rischio la partita.e in serata si sottoporrà all’ultimo tampone, a meno di 24 ore dalla partita con l’Udinese. L’esito arriverà a circa 4 ore dal fischio d’inizio. I giocatori positivi non sono stati comunicati ma, secondo l’ultimo report dell’allenamento, erano “indisponibili” Brunetta, Dezi, Inglese e Valenti.