Potrebbe arrivare dal Genoa il prossimo volto nuovo dell'attacco del Parma. I ducali avrebbero infatti bussato in casa dei rossoblù per richiedere informazioni su Gabriel Charpentier, ormai un esubero del Grifone dopo gli arrivi di Aramu e Puscas.



Il 23enne centravanti francese è rientrato quest'anno in Liguria dopo le stagioni in prestito tra Ascoli, Reggina e Frosinone ma come detto pare destinato a fare nuovamente le valige. A di lui nelle scorse settimane si era interessato il Venezia ma la trattativa non è poi decollata. Ora una nuova pista, quella che conduce dritta al cuore dell'Emila.