Gustavo Lescovich, agente di Juan Francisco Brunetta, centrocampista del Parma, parla a Radio Colonia: “Juan sta facendo bene a Parma, anche se la squadra non sta facendo quello che ci si aspettava per ambire alla promozione. Stiamo analizzando le proposte di varie squadre, anche se il tutto dipenderà dal Parma, essendo legato alla società fino al prossimo anno. Vedo, comunque, molto difficile una sua partenza a gennaio, ma se ci sarà un'opzione la valuteremo con il Parma e il Godoy Cruz. L'interesse del River era reale, ma non se ne è fatto nulla per volontà di Juan, che ha voluto rimanere a Parma, e perché, nel caso, c'erano opzioni più interessanti all'estero”.