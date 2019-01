Roberto Inglese, attaccante del Parma di proprietà del Napoli, ha segnato nella prima di ritorno contro l'Udinese. Il suo agente, Samuele Sopranzi, nel parla a CalcioNapoli1926: "E' ancora presto per parlare di mercato e di un suo eventuale ritorno al Napoli. Adesso è concentrato sul Parma e vuole completare la stagione qui, per continuare a far bene come sta facendo. Merita piazze più importanti?Credo di sì, lo sta dimostrando di partita in partita. Sta facendo molto bene e il suo sogno è quello di giocare in Europa ma ora sta pensando solo a giocare bene e ad arrivare alla doppia cifra, così come negli ultimi due anni".