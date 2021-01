Il tecnico del Parma Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa al Gewiss Stadium al termine della gara contro l'Atalanta persa per 3-0, quarto scivolone consecutivo che gli potrebbe costare la panchina: "In caso di addio sicuramente il mio rammarico sarà quello di non aver dato continuità, abbiamo avuto tante problematiche. Quando si cambia struttura - dirigenza e società - il periodo del ritiro diventa molto importante, quest'anno non c'è stato. Me ne vado con tanto dispiacere, so qual è il mio ruolo, lo accetto con serenità".



ATTACCO- "A prescindere dai gol abbiamo poche persone da alternare. Gervinho ha un problema muscolare, Karamoh si è fermato dopo pochi minuti. L'unica nota positiva è Mihaila, tornato dopo diversi mesi. Questi siamo, dobbiamo cercare di uscire da questo momento".



MERCATO- "L'obiettivo iniziale del Parma era quello di una salvezza, il campionato non ti regala nulla. Io spero che si possa trovare una squadra con più continuità e meno problematiche. Poi ci sarà da fare qualcosa nel mercato".



OBIETTIVO- "L'obiettivo è quello di arrivare a maggio sopra la linea rossa, poi con una stagione normale si faranno programmazioni. Questa è una stagione particolare".



ESONERO- "Adesso ero nello spogliatoio, non si parla mai dopo una partita. Loro faranno le loro valutazioni. Ora c'è una gara tra tre giorni, mi concentro su quella. Poi vedremo".