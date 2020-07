L’Atalanta dei miracoli di Gasperini prosegue la sua preparazione al quarto di finale di Champions League contro il PSG nel primo anticipo della penultima giornata di Serie A. La Dea affronta, con fischio d’inizio alle ore 19.30, al Tardini il Parma, già ampiamente salvo e senza particolari obiettivi. Gli orobici invece sono in lotta con Inter e Lazio per chiudere un campionato storico al secondo posto. Inoltre, c’è ancora il sogno di raggiungere quota 100 reti realizzate (al momento sono 96).







STATISTICHE E NUMERI - Ecco alcune statistiche fornite da Opta: sono 39 le sfide tra Parma e Atalanta in Serie A, per i ducali 14 successi, 13 pareggi e 12 sconfitte. Nelle ultime tre partite di campionato contro il Parma, l’Atalanta ha ottenuto tre successi, realizzando ben 11 reti, nelle precedenti tre sfide aveva segnato solo un gol.



L’Atalanta è solo la quarta squadra nella storia della Serie A che, nonostante abbia segnato più di 95 gol, non termina il campionato in prima posizione in classifica, dopo l’Inter (99 reti nel 1949/50, 107 nel 1950/51), il Milan (118 reti nel 1949/50) e la Juventus (103 reti nel 1950/51).



Dejan Kulusevski, ex della partita, è a quota nove gol in questo campionato e può diventare il primo straniero ad andare in doppia cifra di reti in una singola stagione di Serie A prima dei 21 anni a partire da Mauro Icardi ed Erik Lamela, nel 2013.



Luis Muriel e Duvan Zapata hanno entrambi segnato 18 reti: l’ultima squadra capace di portare due giocatori a quota 20 gol in un singolo campionato di Serie A è stata la Juventus nel 2007/08 (Del Piero e Trezeguet), in precedenza ci erano riuscite 14 squadre, ma tra il 1931 e il 1960.





LE FORMAZIONI UFFICIALI



Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Caprari.



Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, A. Gomez; D. Zapata.