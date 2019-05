Il difensore del Parma in prestito dall'Inter Alessandro Bastoni ha parlato così della sua stagione alla Gazzetta di Parma: "Per la salvezza ci siamo quasi, dobbiamo andare a Bologna e fare risultato. Il mio primo gol è stato un sogno, all'inizio non ho capito bene ho solo sentito il boato della curva, poi una volta a casa ho realizzato quanto successo. La forza dei nostri risultati credo sia stata quella del gruppo, tranne un periodo difficile abbiamo sempre fornito prestazioni all'altezza. D'Aversa è un trascinatore, ha sempre insistito sul restare uniti, mi ha fatto crescere e mi ha fatto imparare un nuovo modo di difendere diverso da quello di Gasperini. Gli sono grato, a lui e alla società anche per la chiamata in Nazionale. I miei obiettivi sono quelli di raggiungere la salvezza col Parma e giocare bene l'Europeo con l'Under 21; per parlare di futuro è presto. Bruno Alves? Per me è un modello da seguire".