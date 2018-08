Al centro sportivo di Collecchio è stato giorno di presentazione per il difensore classe '99 del Parma Alessandro Bastoni, arrivato in prestito dall'Inter: “Come sto? Ho iniziato la mia fase di recupero ad Appiano Gentile, tutto va secondo i tempi, dopo la sosta dovrei essere disponibile e pronto, intanto ieri ho iniziato ad allenarmi con la squadra. Perché ho scelto il Parma? Per il progetto, questa è una piazza ambiziosa; e poi sono nato a 40 km da qui, dunque sono venuto spesso a vedere la squadra giocare: c’è un legame affettivo con il club“.



Sui suoi modelli: “Il mio punto di riferimento è sempre stato Sergio Ramos, arrivare ad essere come lui è molto difficile, cerco sempre di guardare le sue partite per rubargli più possibile. Un altro modello è Caldara, ho potuto vederlo due anni da vicino all’Atalanta: oltre al modo di giocare ho avuto modo di apprezzare la persona, è un ragazzo davvero eccezionale. Mi sarà utile anche l’esperienza di Bruno Alves qui al Parma”.