Ha solo 21 anni, ma ha già giocato con Barcellona e Manchester City. Andrian Bernabé non è un ragazzo come gli altri, ha nei piedi e nella testa un talento che pochi altri calciatori, soprattutto della sua età, possiedono. Lo sa bene il Parma che, su indicazione di Enzo Maresca, che lo aveva allenato nell'Under 23 dei Cityzens, scelse di portarlo in Italia quasi due anni fa. E che lo ha aspettato e curato, per tanti mesi, quando gli fu trovato un problema cardiaco che lo costrinse a fermarsi proprio all'inizio della sua avventura emiliana.



SALTO IN ARRIVO - Un imprevisto che ha rallentato, ma non frenato, la crescita del classe 2001. La seconda parte della scorsa stagione aveva confermato quello che si era intravisto nelle giovanili di Barça e City, tanto che Bernabé era stato accostato a diverse squadre importanti: Milan su tutte, ma anche Juventus e Atalanta. Adrian ha preferito restare un'altra stagione a Parma e, nonostante qualche problema fisico, si sta mettendo in luce nella squadra di Pecchia. Che sogna la Serie A, ma al momento è fuori dalla zona playoff. Il salto nella massima categoria Bernabé potrebbe farlo a prescindere: Torino e Salernitana lo seguono da vicino, in Liga diversi club sono pronti a riportarlo a casa. La prossima sarà, probabilmente, l'estate del salto di qualità definitivo: Bernabé vuole farsi trovare pronto.