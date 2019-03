L’attaccante del Parma Jonathan Biabiany è stato premiato per le 150 presenze con la maglia crociata durante un evento organizzato al Fidenza Village, il francese a margine dell’evento ha parlato ai giornalisti presenti del traguardo raggiunto, del campionato del Parma e del prossimo match che affronteranno i crociati contro l’Atalanta.



150 PRESENZE: “Sono ovviamente molto felice per il traguardo delle 150 presenze con la maglia del Parma. Ricordo ogni partita giocata qui, l’emozione più bella è la qualificazione raggiunta in Europa League.”



CAMPIONATO: “La classifica? Manca ancora qualche punto per la salvezza, siamo concentrati su quello adesso, dobbiamo cercare di fare punti già dalla prossima gara. Ci vogliono grinta e concentrazione, le stesse che abbiamo avuto a inizio anno, solo così si possiamo fare punti”



ATALANTA: “L’Atalanta è un avversario difficile da affrontare, è una delle squadre più in forma in questo momento; noi dobbiamo tornare a fare quel che abbiamo fatto fin dall’inizio. L’entusiasmo del pubblico fa molto piacere ci spinge a dare sempre qualcosa in più“.