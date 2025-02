Parma-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Derby emiliano al Tardini tra due squadre in momenti opposti: la crisi del Parma contro il Bologna che non ha ancora perso nel 2025 in gare ufficiali, lotta salvezza contro lotta per l’Europa. Debutta Chivu sulla panchina del Parma, subentrato a Pecchia e alla prima avventura alla guida di una prima squadra, mentre il Bologna dopo il successo in rimonta sul Torino cerca altri punti per cercare di rimanere in scia alla zona Champions.- Link di affiliazioneSuzuki; Delprato, Vogliacco, Balogh, Valeri; Sohm, Estevez, Bernabé; Man, Bonny, Cancellieri. All.: ChivuSkorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Pobega, Dominguez; Castro. All.: ItalianoTante incognite alla prima di Chivu, che potrebbe partire dal 4-2-3-1 di Pecchia o, più probabilmente, passare al 4-3-3 usato negli ultimi due anni da tecnico della Primavera dell’Inter. Viste le assenze (Mihaila, Djuric e Benedyczak) il tridente sembra sicuro, mentre in mediana, con Hernani acciaccato, possibile che si riveda Estevez. In difesa Balogh dovrebbe prendere il posto dello squalificato Leoni. Nel Bologna si è fermato Holm, out tre settimane per una lesione muscolare: ballottaggio tra Calabria e De Silvestri al suo posto, in difesa dubbio tra Lucumi e Casale. Tornerà tra i convocati Ferguson, pronto dalla panchina (così come Orsolini): a centrocampo si giocano una maglia Moro e Fabbian, con la posizione di Pobega che oscilla tra mediana e trequarti a seconda della scelta.

La sfida fra Parma e Bologna sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.Il match sarà visibile in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Edoardo Testoni