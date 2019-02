Bruno Alves si racconta. Il centrale portoghese, capitano del Parma, è tornato a parlare dell'approdo alla Juventus sfumato nella scorsa finestra di mercato. I bianconeri avevano pensato al vecchio amico di Cristiano Ronaldo come rinforzo low cost per la difesa. "Ci sono andato vicino", ammette il classe '81 a La Gazzetta di Parma: "Ma ora è una cosa chiusa e sto bene qui a Parma dove ho firmato fino al 2020. Sono gratificato perché ho visto che è stato apprezzato quanto fatto qui in sei mesi. A 37 anni è comunque bello essere accostati ad una big come la Juve".