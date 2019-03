Novità dall'infermeria del Parma. Come si legge sul sito ufficiale, "Bruno Alves ha lavorato con i compagni. Allenamento personalizzato per Antonino Barillà e Leo Stulac. Programma di lavoro dedicato per Roberto Inglese. Assenti Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Juraj Kucka e Nicolas Schiappacasse impegnati con le rispettive Nazionali"