Brutte notizie per il Parma e per Roberto D'Aversa. Ecco il report della società emiliana sulle condizioni degli infortunati: "Gli esami svolti nella giornata odierna hanno evidenziato per Federico Dimarco un distacco miotendineo degli adduttori e degli addominali di destra, per Gervinho una lesione di 1° grado del retto femorale sinistro e per Francisco Sierralta una lesione di alto grado del retto femorale destro. Bruno Alves e Riccardo Gagliolo (affaticamento muscolare) sono rimasti precauzionalmente a riposo. Terapie e lavoro differenziato per Alberto Grassi e Roberto Inglese, lavoro personalizzato per Jacopo Dezi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella".