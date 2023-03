45 anni e tanta voglia di continuare a stupire sui campi da calcio.



Gigi Buffon, protagonista con la maglia del Parma, ha svelato ieri sera ai microfoni della Domenica Sportiva quando potrebbe arrivare il momento per lui di appendere i guantoni: "Se torniamo in Serie A con il Parma magari smetto perché mi finiscono le emozioni".



Un'ipotesi, alla quale peraltro lo stesso portiere sembra essere il primo a credere poco: "La gente capisce perché io continuo a giocare ogni volta che scendo in campo - ha spiegato il Campione del Mondo di Berlino - Mi è sempre piaciuto spendermi per le cause che sento mie, che mi emozionano e che mi fanno sentire vivo. Come è stata la Juventus per vent’anni o Parigi con il Psg per un solo anno. La gente ha capito anche lì perché valesse la pena continuare e adesso lo faccio per il Parma, una causa che sento mia e che sono tornato a difendere dopo un distacco di anni".



Non è dunque così scontato che anche in caso di ritorno in A dei ducali Gigi possa decidere di dire basta: "Ogni volta che scendo in campo c'è emozione e l'emozione produce energia. Se il fisico mi aiuta, con questa energia e con queste prestazioni, perché dovrei smettere? A meno che non mi stufi di giocare a calcio"