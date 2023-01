La prestazione di Buffon sull'erba di San Siro nella sfida tra Inter e Parma mette in evidenza le qualità intramontabili del portiere. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gigi non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. "Finchè mi sento bene e vedo che sono utile alla squadra, con i miei consigli e con i miei comportamenti, io continuo", ha dichiarato l'estremo difensore, aprendo alla possibilità di un rinnovo con i crociati, che allungherebbe ulteriormente la sua interminabile carriera.