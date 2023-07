Serve ancora qualche settimana per capire quale sarà il futuro di Gianluigi Buffon. Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha analizzato la situazione legata al portiere del Parma: il club attende ancora una risposta, ma al momento l'ex Juve e Paris Saint-Germain non ha ancora deciso nulla. Diverse le ipotesi, tra cui quella di ricoprire il ruolo di capo delegazione della Nazionale in vista dei prossimi Europei.