I soldi dell'Arabia Saudita hanno tentato anche. Per il portiere ci sono da registrare. Proposte concrete però non ne sono arrivate per volontà del portiere, che dopo aver riflettuto sulla possibilità di andare in Arabia Saudita ha frenato tutto e sta pensando al ritiro.- A raccontarlo è Sky Sport, secondo cui a 45 anni Buffon sta sciogliendo. Con il Parma ha ancora un anno di contratto e il sogno sarebbe quello di riportare la squadra in Serie A, ma in queste settimane ha già iniziato a valutare possibili soluzioni post carriera.