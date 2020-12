Parma-Cagliari 0-0



Marcatori: /



Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Osorio, Pezzella (27’ p.t. Gagliolo); Kurtic, Scozzarella (17’ p.t. Sohm), Kucka; Gervinho (26’ s.t. Hernani), Inglese (26’ s.t. Cornelius), Karamoh (26’ s.t. Brunetta). All. Liverani



Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Klavan, Walukiewicz (24’ s.t. Ceppitelli), Lykogiannīs (37’ s.t. Carboni); Oliva (32’ s.t. Marin), Rog; Nandez, Sottil (37’ s.t. Tramoni), Joao Pedro, Cerri (1’ s.t. Simeone). All. Di Francesco



Arbitro: Ivano Pezzuto



Ammoniti: 25’ p.t. Oliva (C), 45’ s.t. Cornelius (P)