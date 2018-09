Parma-Cagliari 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 20' p.t. Inglese (P), 2' s.t. Gervinho (P)



Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Dimarco; Barillà, Stulac, Rigoni; Gervinho (dal 39' s.t. Gobbi), Inglese (dal 28' s.t. Ceravolo), Di Gaudio (dal 19' s.t. Deiola). All. D'Aversa.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Lykogiannis; Ionita (dal 14' s.t. Castro), Bradaric (dal 33' s.t. Cigarini), Barella; Joao Pedro; Cerri (dal 14' s.t. Farias), Sau. All. Maran.



Arbitro: Calvarese di Teramo



Ammoniti: 31' p.t. Gagliolo (P), 34' p.t. Sau (C), 23' s.t. Barillà (P)