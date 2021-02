Nuova idea di scambio di attaccanti tra Parma e Cagliari. Il club ducale infatti, oltre a Scamacca e Pellè, ha sondato il terreno per Leonardo Pavoletti, in uscita dal club sardo: la volontà è quella di provare a inserirlo in uno scambio con Roberto Inglese, che sta però ancora valutando la possibile nuova destinazione. Trattativa in progress, nell'ultimo giorno di mercato.