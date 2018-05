Emanuele Calaiò, attaccante del Parma, parla dopo la promozione in Serie A dei ducali. Queste le parole riportate dalla gazzettadiparma.it: "Sono lacrime di gioia e di tensione per una stagione altalenante. Alla fine gli altri hanno alzato la guardia. Io ancora non ci credo che il Frosinone abbia pareggiato. Il mio obiettivo quando sono arrivato era lo stesso che avevo avuto a Napoli, portare la squadra dalla C alla A. Io voglio continuare, voglio restare in questa meravigliosa città. Ho ancora un anno di contratto...".