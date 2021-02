Marcello Carli racconta le ultime mosse di mercato del Parma. Il direttore sportivo del club ducale ai microfoni di Calciomercato.com chiude all'arrivo di Federico Bonazzoli: "Non lo prendiamo, non arriva Bonazzoli. Abbiamo deciso così, in attacco abbiamo già tanti giocatori. Abbiamo tenuto Inglese e Cornelius, poi ci sono Zirkzee, Man, Mihaila, Gervinho".



Un altro giocatore seguito in questi giorni è stato Daniele Rugani, finito poi al Parma. Sul tema Carli spiega: "Non abbiamo preso Rugani perché abbiamo chiuso l'operazione Bani".