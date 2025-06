Parma, Cherubini: "Bonny-Inter? Serve offerta importante in tempi brevi. Leoni e Suzuki non sono in vendita"

Getty Images

L'amministratore delegato dei ducali ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta di Parma, nella quale non ha escluso la cessione di Ange-Yoan Bonny all'Inter : "Ma serve un'offerta in tempi brevi". Porte chiuse invece per: "Non sono in vendita".- "Fatta? Non ancora. L’orientamento è quello, abbiamo studiato attentamente il suo profilo, siamo convinti che sarebbe la scelta giusta per aprire un nuovo ciclo del Parma. Siamo al lavoro per finalizzare l’accordo. Presto l'annuncio? Vedremo. Posso dire che, se abbiamo iniziato una trattativa è perché pensiamo che con la sua giovane età e il suo background possa integrarsi bene nel Parma".

- "Siamo contenti per lui. Poche ore dopo la salvezza siamo stati molto chiari: il contratto ci garantiva un’opzione unilaterale di rinnovo, ma abbiamo detto da subito che l’avremmo sfruttata solo se Cristian e il Parma fossero stati gli stessi di febbraio, quando si sono incontrati. La proposta dell’Inter ha inevitabilmente modificato la situazione. Noi abbiamo accolto serenamente l’opportunità che Cristian ha avuto e non abbiamo pensato nemmeno per un istante a un tradimento. Offerta a cui non si può dire no? Altre società, in situazioni simili, si sono comportate diversamente. Noi siamo contenti così: a chi avrebbe giovato trattenere un allenatore chiamato da una squadra che ha giocato la finale di Champions? Con quale motivazione sarebbe rimasto? Da tifoso crociato, sono felice per quello che Chivu ha fatto a Parma e sono felice per lui che sia andato all’Inter. Chiesto all'Inter di ripagare la signorilità con qualche giocatore? No, non c’è nessun accordo legato all’operazione Chivu".

- "È noto che è molto interessata., compatibilmente con gli impegni dell’Inter al Mondiale per club. Già in gennaio Bonny aveva avuto diverse offerte: gli abbiamo chiesto di restare per aiutare il Parma a salvarsi,. E così faremo: rispettiamo l’ambizione di ambire a palcoscenici più prestigiosi, ma discuteremo su proposte ragionevoli, pensando al futuro del Parma. Tradotto:".

- "Potrebbero esserci le condizioni, per lui come per Sohm e per altri. Sono ragazzi che hanno dato tanto al Parma, che sono arrivati in A, sono rimasti negli anni difficili della B e hanno riportato il Parma dove merita di stare. Come in tutti i cicli, si arriva a un momento in cui è corretto assecondare altri percorsi. È lo stesso discorso di Bonny: essendo riconoscenti di tutto quello che hanno fatto per il Parma, siamo pronti a valutare offerte interessanti".- "È un discorso diverso: parleremo, capiremo insieme, sentendo ovviamente il nuovo allenatore, se ci saranno le condizioni perché restino con noi o se avranno altre aspirazioni".

- "È vero, ci sono tante richieste, ma non sono sul mercato:. Ottima notizia? Lo penso anch’io. Poi nel calciomercato può accadere di tutto. Ma, ad oggi,. E noi vogliamo che restino perché saranno due tasselli importanti del nostro futuro".- "Il loro è un discorso ancora diverso. Noi vorremmo che restassero, anche perché sono stati entrambi assenti a lungo e vorremmo che avessero la possibilità di giocare con continuità, per poi valutare in futuro. Li consideriamo quasi come fossero nuovi acquisti, contiamo su di loro. Anche Benedyczak è stato fermo a lungo, anche lui è un giocatore molto interessante".

