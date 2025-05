Parma, Cherubini: "Interesse per i nostri talenti? Prima la salvezza, poi pensiamo a programmare il futuro"

Getty Images

L'amministratore delegato del Parma,, ha parlato a Dazn nel prepartita della fondamentale sfida salvezza che vedrà i gialloblu affrontare il Como. La programmazione per il futuro della squadra passa inevitabilmente dal campo e dalla permanenza in Serie A nonostante i tanti rumors attorno a giocatori di talento come Leoni e Man (Inter, Juventus, Napoli e non solo in corsa) attualmente in rosa."È un obiettivo importantissimo per dare un seguito a questo progetto che è partito qualche anno fa. La salvezza sebbene sembri più vicina, è ancora veramente molto difficile da conquistare".

"Ovviamente pianificare il futuro con la Serie A, sarebbe più facile"."Ci fa piacere l'interesse mostrato dal mercato verso un gruppo di giocatori giovani, che in passato, affrontando la Serie B per tre anni, hanno avuto maggiori difficoltà a ottenere visibilità. Cambiando i risultati della squadra, cambiano anche i giudizi sui calciatori. Ora pensiamo alla salvezza e poi penseremo al patrimonio dei calciatori".