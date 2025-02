Getty Images

Parma, chi è Mateo Pellegrino: l'attaccante argentino figlio d'arte arrivato dal Velez

Cristian Giudici

33 minuti fa



Il Parma ha acquistato due nuovi centravanti in questo mercato invernale. Dopo il 34enne bosniaco Milan Djuric dal Monza, è arrivato Mateo Pellegrino, messo sotto contratto fino a giugno 2029.



Classe 2001, l'attaccante argentino con passaporto spagnolo lascia il Velez Sarsfield per 2 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Nel Velez ha segnato un gol in 14 presenze per un totale di soli 163 minuti giocati. Le altre 15 reti da professionista le ha realizzate in 53 presenze con l'Atletico Platense.



Suo padre è Mauricio Pellegrino (ex difensore di Barcellona, Valencia e Liverpool), ora tecnico del Lanus in Argentina dopo aver allenato Valencia, Estudiantes, Independiente, Alaves, Southampton, Leganes, Velez, Universidad de Chile e Cadice. Nel 2010 ha fatto parte dello staff di Rafa Benitez all'Inter.