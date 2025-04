Parma, Chivu: "Bene essere arrabbiati, ma Pedro l'ho affrontato 15 anni fa ed è un campione ancora oggi"

Getty Images

tecnico del, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 ottenuto sul campo della Lazio:"Conosciamo le qualità di Ondrejka, quello che ci può dare, sta facendo un gran lavoro e si merita questi due goal. Per il piano di oggi era perfetto sotto Pellegrino".- "Mi fa piacere aver visto una squadra arrabbiata negli spogliatoi, ma davanti c'era la Lazio, c'era un campione come Pedro che mi ricordo di aver affrontato anche io da giocatore quindici anni fa... E' un mese dal calendario difficile che si chiude per noi con sei punti, è un buon risultato e forse poteva essere anche migliore".

- "Fortuna... (ride, ndr) Ho ragazzi che lavorano, capiscono, si mettono a disposizione. Questa squadra ha uomini e qualità, può e deve fare di più. Non penso agli avversari che affronto, ma solo a fare le scelte giuste quando i miei ragazzi hanno bisogno".