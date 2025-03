Parma, Chivu: "Ci mancano tante cose; a Verona sarà una finale"

Getty Images

ha commentato nel post-partita il, con Bonny - autore del gol del definitivo 1-1 - decisivo per il punto conquistato. Risultato che non smuove la classifica ma che permette ai ducali di dare continuità, con 5 punti conquistati dall'arrivo dell'allenatore rumeno (in 4 gare).- "Siamo troppo leggeri, belli, e invece serve cattiveria. In settimana i calciatori fanno vedere un agonismo diverso poi in partita. Il gol di Bonny però nasce dalla voglia di andare a riprendere il pallone e segnare. Non sono deluso della prestazione ma mi dispiace che alcuni calciatori non hanno capito quanto sono forti. Che qualità possiedono e che possono stare senza problemi in Serie A.ha spiegato il tecnico degli emiliani.

- "per far capire alcune cose ai miei calciatori. Molti andranno in nazionale, a volte giocare con la squadra del proprio paese può dare anche una spinta in più." ha proseguito Chivu.- "Mi spiace che purtroppo non riusciamo a essere continui per tutta la partita" ha poi concluso, parlando di Pellegrino e Bonny, autori di tre gol nelle ultime due gare (due per l'argentino vs Torino e uno per il classe 2003 a Monza).