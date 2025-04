Parma, Chivu: "Contro la Juventus è sempre una bella vittoria"

Getty Images

, allenatore del, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra contro la: "Spero che questa sia solo una delle tante vittorie che questi ragazzi vivranno nella loro carriera. Questa squadra ha lottato con il cuore. Contro la Juventus è sempre una vittoria bella da accogliere con felicità. Ci rimangono altre cinque partite e ci servono punti per mantenere la categoria. Dopo un paio di minuti abbiamo perso due giocatori, dovendo fare qualche aggiustamento. Tutti, però, hanno capito al volo cosa fare e hanno compreso la difficoltà della partita. Il campionato non è mai semplice, a prescindere dall'avversario. Mi fa piacere non aver subito gol oggi. Questo gruppo sta facendo davvero tante cose belle".

Chivu,, commenta così la prestazione del diciottenne Leoni: "Deve rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare. Ha fatto una grande partita, facendo sia il terzo che il centrale. Ha margini di miglioramento importanti e si merita il premio di miglior giocatore e i vostri complimenti. Io, però, farò il mio dovere da allenatore e gli mostrerò anche gli errori che ha commesso stasera".