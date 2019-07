Il Parma è letteralmente scatenato sul mercato. Nelle ultime 24 ore il direttore sportivo Faggiano ha chiuso due operazioni in attacco che possono far sorridere il tecnico D'Aversa. Definito il ritorno di Roberto Inglese dal Napoli: la trattativa si è chiusa sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni con obbligo di riscatto a 18. Nelle prossime ore è atteso in Emilia anche l'attaccante danese Andreas Cornelius. La trattativa è in via di definizione, nelle casse dell'Atalanta andranno 6 milioni più bonus.



CHE MERCATO - Il Parma è sicuramente la compagine più attiva in queste prime fasi del mercato estivo. Dall'Inter è arrivato Yann Karamoh per 13 milioni più il 50% sulla futura rivendita, dallo Zenit San Pietroburgo invece il brasiliano Hernani: 1 milione per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 4,350 milioni in caso di salvezza. Senza dimenticare i due ritorni dal Napoli di Sepe e Grassi: sono stati spesi 4,5 milioni per il portiere, 6,5 per il centrocampista. Adesso arriverà il momento anche delle cessioni, considerando che per il mercato in entrata il ds Faggiano ha già speso più di 50 milioni di euro. Dopo la salvezza raggiunta alla penultima giornata nella passata stagione, i ducali sognano in grande con il tridente Karamoh-Inglese-Gervinho.