Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Cosenza: Man, Vasquez, Mihaila dietro Inglese per Pecchia.



PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Romagnoli, Circati, Oosterwolde; Bernabé, Juric; Man, Vazquez, Mihaila; Inglese. All.: Fabio Pecchia.



COSENZA (4-3-3): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Florenzi, Voca, Brescianini; D'Urso, Butic, Brignola. All.: Davide Dionigi.