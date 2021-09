Woyo Coulibaly, neo difensore del Parma, si racconta alla stampa, spiegando il motivo della scelta ducale: "Il fatto che in passato Thuram, che giocava nella mia stessa posizione, abbia scelto Parma è stato sufficiente a convincermi. Non gli ho parlato personalmente e non lo conosco, ma questa circostanza mi ha convinto ancora di più a venire qui".