Parma-Crotone 3-4 (primo tempo 1-3)



Marcatori: 14’ p.t. Magallan (C), 28’ p.t. Hernani (P), 41’ p.t. e 24’ s.t. rig. Simy (C), 45’ p.t. Ounas (C), 4’ s.t. Gervinho (P), 9’ s.t. Mihaila (P)



Assist: 14’ p.t. Cigarini (C), 28’ p.t. e 4’ s.t. Cornelius (P), 41’ p.t. Ounas (C)



Parma (4-3-3): Colombi; Pezzella, Dierckx (29’ s.t. Valenti), Bani (1’ s.t. Pellè), Busi; Kurtic (1’ s.t. Osorio), Brugman, Hernani (29’ s.t. Grassi); Man (19’ p.t. Gervinho), Cornelius, Mihaila. All. D’Aversa



Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias (38’ s.t. Benali), Cigarini (21’ s.t. Eduardo), Zanellato, Reca; Ounas (45’ s.t. Pereira), Simy. All. Cosmi



Arbitro: Antonio Rapuano



Ammoniti: 10’ s.t. Brugman (P), 26’ s.t. Messias (C), 31’ s.t. Cornelius (P), 33’ s.t. Grassi (P