Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla a Radio Rai 1 dopo il pareggio con il Sassuolo: "In attacco abbiamo avuto un defecit numerico, Gervinho e Sprocati non si sono allenati in settimana e sono andati in panchina, per come siamo venuti siamo qui ora ci troviamo anche a recriminare sul risultato perché abbiamo sbagliato un rigore. Il prossimo match con il Milan? Noi dobbiamo pensare ad ogni singola partita come ad un'opportunità per avvicinarci all'obiettivo, sapevamo che avremmo dovuto lottare fino all'ultimo, indipendentemente dall'avversario non dobbiamo precluderci niente, questa squadra ha dimostrato di poter fare bene anche contro grandi squadre".