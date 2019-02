Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli: "Abbiamo diversi problemi, numericamente abbiamo qualche difficoltà, soprattutto in difesa dove si è fermato anche Bastoni, mentre davanti sarà out Ceravolo. Ci giocheremo questa partita difficile ma bella, e questo deve invogliarci ad affrontarla nel migliori dei modi. Nelle difficoltà ci ricompattiamo. Anche Stulac e Scozzarella sono fuori".



SU GERVINHO - "Credo che dovremo ragionare da squadra, non dobbiamo giudicare delle sconfitte per una prestazione del singolo. Ci può stare in un campionato di fare prestazioni meno buone, quello che conta è l'atteggiamento generale, perché è quello che fa la differenza. Non sono d'accordo che con Gervinho la volta scorsa abbiamo giocato in dieci, si deve fare un discorso più generale".