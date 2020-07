L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato in conferenza stampa per commentare il ko subito contro la Fiorentina.



FATTO POCO - “Incommentabile. Nel secondo tempo ho visto almeno la volontà di raddrizzarla, ma si è fatto troppo poco. Ci può stare perdere, ma come contro l’Inter e il Verona giocando, non con il rimorso di non aver dato il massimo”.



CALDO - "Il caldo? Magari fa giocare a ritmi non altissimi, ma vale per entrambe le squadre. La partita si è persa perché l’avversario ha messo più cattiveria, più determinazione, rispetto a noi".



RIGORI - “Ingenui sul primo rigore, sul secondo ci sarebbe da capire. Iacoponi, che non ho mai sentito lamentarsi in quattro anni, dice di aver subito un colpo, ma non voglio pensare all’arbitro".