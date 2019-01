Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha così commentato a Radio Rai il ko contro la SPAL.



Cos'è successo dopo il 2-0?

"Avevamo l'occasione di chiuderla e non l'abbiamo fatto, con malizia avremmo potuto giocare in 11 contro 10 in occasione dell'intervento di Lazzari su Biabiany e ci siam comportati fin troppo bene. Abbiam buttato via la partita. avremmo meritato un risultato pieno e siam qui rammaricarci di aver fatto zero punti".



Cosa ha detto ai suoi negli spogliatoi?

"Dopo una partita del genere c'è solo da tirare su il morale, i calciatori sono i primi a essere rammaricati. Sapevamo che avremmo avuto difficoltà nella ripresa visto che a centrocampo eravamo contati ma con più malizia avremmo fatto risultato. Ma non mi sento di imputare niente ai ragazzi".



Con la vittoria la salvezza sarebbe stata in ghiaccio.

"Avremmo fatto un gran passo in avanti, è andata male ma i punti sulla terzultima sono rimasti gli stessi. Ora avremo due partite difficilissime ma dovremo lavorare per far risultato come abbiamo sempre fatto con qualsiasi avversario. E per la salvezza dovremo lottare fino alla fine".