Robert D'Aversa, allenatore del Parma, parla in vista della sfida di domani contro la Lazio, commentando così il paragone con Gattuso: "Per quanto riguarda Gattuso, l'organizzazione si vedeva anche prima dei risultati e della posizione di classifica. E' un allenatore bravo ed organizzato, la sua squadra rispecchia la sua personalità. Io devo ancora capire cos'è il bello per qualcuno. Sento spesso "catenacciaro", ma se guardiamo la partita con il Genoa abbiamo giocato più nella metà campo avversaria. Rimango stupito quando leggo le interviste post-partita. Qualcuno ha una visione distorta della realtà".