Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa al termine della partita vinta 2-1 contro il Brescia: "Alla fine, considerando anche le condizioni climatiche, nel primo tempo potevamo essere più determinati. Nonostante qualche disattenzione siamo stati bravi a portare a casa un risultato meritato".



SU KULUSEVSKI - "In questo momento bisogna ragionare sul presente, poi cercheremo di sostituirlo nel migliore dei modi. È un giocatore importante, come lo sono gli altri. Quello che mi preme è recuperare Inglese, Cornelius e Grassi. Quest'anno Dejan è stato determinante".



OBIETTIVI - "Giocheremo contro l'Atalanta, è una delle squadre che sta meglio dopo il lockdown. C'è la volontà di fare bene anche contro una squadra così forte, l'obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile e fare più punti possibili"