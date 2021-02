Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla ai microfoni di Sky dopo il 2-2 con l'Udinese: "Ci deve essere delusione per il risultato non portato a casa ma soprattutto per la prestazione che hanno fatto questi ragazzi. E' la dimostrazione che in Serie A se hai l'occasione per ammazzare l'avversario devi farlo. Ci deve essere sconforto per il risultato ma non per la prestazione perché abbiamo fatto una buona gara. Concedetemi però che anche qualcosa nella gestione della partita da parte dell'arbitro va rivisto, ma alcuni episodi possono condizionare la partita".



Infine: "Perché Gervinho fuori? C’era già stata una decisione di non farlo partire dall’inizio, l’ho sempre utilizzato. Ho condiviso con lui la scelta, ha una certa età e va gestito. Poi ci sono state delle situazioni mi aspetto la massima professionalità anche fuori dal campo da parte di entrambi, lui e Kurtic".