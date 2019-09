Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa commenta a Sky Sport la vittoria sul Torino: "Ci piace soffrire, ma se il risultato finale è questo va bene anche sbagliare il rigore! Scherzi a parte, la squadra ha fatto una buona prestazione, abbiamo creato tantissimo ma messo a rischio il bottino pieno. Bravi i ragazzi a crederci fino alla fine. Inglese stanotte aveva 39 e 3 di febbre, nonostante questo ha chiesto di venire in panchina. Gli episodi ci hanno permesso di farlo entrare in campo. Con il Sassuolo ha sbagliato il rigore, ma ha fatto una grande partita: bisogna valutare la prestazione e non farsi influenzare solo dal gol. Kulusevski ogni partita fa 13-14 km, se impara ad essere meno frenetico può diventare un giocatore importante. Deve continuare a fare quello che sta facendo, ha le potenzialità per fare molto di più".



In conferenza stampa poi, D'Aversa aggiunge: "Laurini è stato accompagnato in ospedale dove faranno degli accertamenti. Lo devo ringraziare, ha giocato tutta la gara nonostante nel primo tempo abbia avuto una sublussazione alla spalla. Dimostra l'attaccamento a questa maglia e devo ringraziarlo".