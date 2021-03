Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, parla del pareggio con la Fiorentina: "Nelle ultime partite siamo sempre stati superiori tranne che con l’Inter, ma nonostante andiamo in gol facilmente non portiamo a casa un risultato pieno - spiega a Sky-. E’ emblematica la partita di oggi, dove ci siamo fatti gol da soli sul terzo e sul primo. C'è molto rammarico perché ci esprimiamo bene, ma se siamo qua vuol dire che qualche difetto lo abbiamo".



D'Aversa prosegue: "Il recupero di oggi non lo spiego, la partita era finita, loro erano in difficoltà e lo ha dimostrato la partita. Abbiamo ribaltato il risultato e commettiamo errori di inesperienza nonostante giocatori esperti. Dovevamo ucciderla, li abbiamo fatti risorgere".